Disabilità, a Udine apre uno sportello nella sede Inps

Uno sportello per capire quali prestazioni si possono ottenere e come richiederle. E’ stato inaugurato venerdì 5 novembre, nella sede Inps di via Savorgnana, a Udine, il nuovo punto informativo per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Lo sportello sarà gestito dal Centro di riferimento informativo sulla disabilità (Crid) e sarà operativo dall’11 novembre, ogni mercoledì dalle 10 alle 12 affiancando il servizio già attivo in via Diaz 60. Il servizio è già attivo a Gorizia. A Trieste sarà inaugurato l’11 novembre, mentre a Pordenone partirà nei primi mesi del 2027.

L’iniziativa nasce dall’accordo tra la direzione regionale dell’Inps e la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’obiettivo è far conoscere anche le tutele e i benefici che spesso restano inutilizzati perché chi ne ha diritto ignora che esistano o non sa come fare domanda.