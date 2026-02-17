Disagi nel Tpl, domani audizione di Arriva Udine in Commissione

Dopo i disservizi registrati nel Comune e nella provincia di Udine, superiori al resto della Regione, domani la Commissione Bilancio del Comune di Udine ascolterà in audizione Arriva Udine, società che gestisce il trasporto pubblico locale sul territorio.

“Garantire un trasporto pubblico locale efficiente è fondamentale per i cittadini e le cittadine della nostra città – dichiara il Sindaco Alberto Felice De Toni –. Il TPL garantisce un servizio non solo a livello urbano per i 100mila abitanti della nostra città ma anche per chi si muove da e per Udine con il servizio extraurbano, servendo un territorio di quasi 500mila abitanti. Domani – spiega – avremo modo di ascoltare direttamente l’azienda per comprendere le motivazioni delle criticità riscontrate e, soprattutto, per valutare nel dettaglio le proposte di soluzione che verranno presentate. I cittadini hanno diritto a risposte rapide e concrete”.

Il Sindaco la scorsa settimana era presente in Regione insieme all’assessora regionale Cristina Amirante e all’assessore comunale Ivano Marchiol, in un incontro con Arriva Udine, nel quale ha espresso pieno sostegno al richiamo ufficiale avanzato dalla Regione nei confronti del gestore. “Ora – dice De Toni – è il momento della responsabilità e delle azioni straordinarie di Arriva per superare rapidamente le difficoltà”.