Disastro aereo di Lusevera: risultati inconcludenti, chiusa l’indagine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sul disastro aereo di Lusevera, nel quale morirono due persone. Secondo i magistrati inquirenti, gli accertamenti tecnici sono risultati inconcludenti e non ci sono elementi per ipotizzare errori del capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi, pilota di grande esperienza. È quanto emerge dalla richiesta di archiviazione che il sostituto procuratore di Udine Giorgio Milillo ha notificato ai legali delle famiglie delle due vittime e ai difensori delle tre persone indagate per l’ipotesi di disastro aereo colposo e omicidio colposo del capitano Ghersi e di Sante Ciaccia, manager milanese.

I due persero la vita il 29 aprile 2023, quando il Pioneer 300 Marche, ultraleggero pilotato dal militare, si incendiò e precipitò sul Monte Musi, nel comune di Lusevera.

A finire nel registro degli indagati furono tre persone, tutte difese dall’avvocato Bruno Malattia: Silvia Rappo, proprietaria del velivolo, Moreno Stinat, presidente del Cda della Alpi Aviaton, azienda costruttrice dell’ultraleggero con sede a San Quirino vicino a Pordenone, e Corrado Rusalen, consigliere della società e marito dell’indagata.

Per il pm, mancano gli elementi di prova per stabilire in modo giuridicamente sufficiente le eventuali responsabilità penali in relazione alle cause del disastro. Nulla di incontrovertibile è emerso dall’analisi dei resti del motore, dell’elica e di altre parti del velivolo. Nulla fa pensare a un malfunzionamento del sistema del paracadute. Senza riscontro anche le ipotesi di un malore o di un errore del pilota o di un’errata manutenzione del mezzo.

Sia il legale della famiglia di Sante Ciaccia, l’avvocato Giuseppe Sardano, sia quello della famiglia Ghersi, l’avvocato Maurizio Miculan, non si opporranno all’archiviazione.