giovedì 15 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Discarica abusiva al parco di via Riccardo: bonifica complessa
Morto dopo il parto, la Procura indaga otto sanitari
Pro Pal: 10 perquisizioni a Trieste
Nuovo ospedale, trasferiti Neurologia e Riabilitazione
Droga sotto le aiuole di Borgo Stazione, arrestati 3 pusher
Intesa Sanpaolo sostiene la crescita di Biofarma group negli States
A Gorizia il Recruiting Day Young per under 35
Interporto Pordenone affida a InRail la gestione del Terminal intermodale
Fincantieri confermata Top Employer Italia anche nel 2026
Mansarda a fuoco, anziano intossicato
Cronaca

Discarica abusiva al parco di via Riccardo: bonifica complessa

Recintata e coperta l'area dove sono stati inceneriti i rifiuti. In arrivo più campane smart per evitare situazioni analoghe
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La bonifica della discarica abusiva nel parco di via Riccardo Di Giusto richiederà più tempo del previsto. I rifiuti abbandonati e bruciati nei primi giorni dell’anno, nell’area verde tra via Miglioranza e via Valente, dovranno infatti essere trattati come rifiuti speciali, con analisi specifiche e un intervento mirato prima dello smaltimento. La situazione di degrado era stata segnalata per prima da Telefriuli, raccogliendo le preoccupazioni dei residenti.

Il Comune di Udine ha chiarito che né Net, né la ditta del verde pubblico, né un’azienda specializzata inizialmente contattata sono autorizzate a intervenire su questa tipologia di materiale. L’amministrazione si è quindi attivata per coinvolgere un altro operatore, che venerdì effettuerà un nuovo sopralluogo per valutare tempi e modalità della bonifica. Nel frattempo, per tutelare la sicurezza e limitare il rischio di dispersione di sostanze inquinanti, la Polizia locale ha recintato l’area, coprendo con teli protettivi i rifiuti speciali.

“Molti dei disagi del quartiere – ha spiegato l’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni – derivano da un sistema di gestione dei rifiuti che non aiuta aree densamente popolate come quella del quartiere Aurora”.  Proprio per prevenire nuovi episodi di degrado, il Comune ha annunciato che nella zona sarà esteso nei prossimi mesi il sistema di raccolta differenziata smart con campane intelligenti.

