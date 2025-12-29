Discariche di Firmano, copertura sempre più vicina dopo 27 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Un passo positivo in avanti, anche se al momento si tratta di uno step più tecnico che operativo». Parte dalle parole del sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, il nuovo capitolo dell’annosa vicenda delle ex discariche Cecutti e Aspica di Firmano. Dopo oltre vent’anni di attese, rinvii e promesse mancate, l’iter amministrativo che dovrebbe portare all’appalto dei lavori di bonifica è entrato nella fase decisiva.

A metà gennaio è prevista una Conferenza dei servizi con Regione Friuli Venezia Giulia, enti competenti chiamati a valutare il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento già approvato dal Consorzio e dal Comune. «Lo aspettiamo con ansia da due decenni – sottolinea il sindaco –. Per noi l’importante è bloccare l’inquinamento della falda sperando che il capping possa risolvere questo problema definitivamente». Se non emergeranno osservazioni sostanziali in Conferenza di servizi, si potrà procedere verso il progetto esecutivo e quindi all’appalto, con l’obiettivo di affidare i lavori entro il 2026.

L’intervento riguarda il “Primo lotto di capping e bonifica dell’alterazione delle acque di falda” nell’area delle ex discariche Cecutti e Aspica, con un costo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, ministeriali e regionali. Soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, delegato da Regione e Comune.

Una soluzione che non spegne le perplessità del Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli, promotore storico delle battaglie ambientali in loco. “Firmano, ribattezzata la “capitale delle discariche del Friuli”, convive dagli anni Ottanta con una concentrazione di impianti di smaltimento realizzati su ex cave – ricorda il referente Marino Visintini, promotore dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del FVG-. Dal 1999 è accertato un inquinamento della falda, documentato da Arpa e mai risolto in modo definitivo”. La preoccupazione del Comitato è che la sola copertura possa non bastare a fermare un inquinamento che dura da decenni, aggravato anche dalla presenza di PFAS ben oltre i limiti di sicurezza. Dopo il capping, infatti, saranno decisive le analisi delle falde: «In caso di risultati negativi – conclude Monika Drescig vice Sindaco e Assesore di riferimento – serviranno altri finanziamenti e interventi più invasivi quali le barriere laterali o in extremis il trattamento delle acque in falda con costi esorbitanti ». La copertura, insomma, potrebbe essere solo il primo passo di un percorso ancora lungo.