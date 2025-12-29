  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Discariche di Firmano, copertura sempre più vicina dopo 27 anni
Artico: “Lavoriamo per il Nobel per la Pace alle due Gorizie”
Trieste, aperta la prima casa di comunità al Maggiore
Parcheggi gratis a Gorizia dal 31 dicembre al 3 gennaio compresi
Udine, una consulta e un immobile per il reinserimento dei detenuti
Frana di Brazzano, ancora due-tre mesi per la messa in sicurezza
Carcere di Udine: il 2026 sarà anno positivo, ma resta il...
Tragedia via Grazzano, donna morta per monossido di carbonio
Scontro auto-scooter, morto sul colpo 54enne
Controlli della Guardia costiera in Fvg, sequestrati 250 chili di pesce
Cronaca

Discariche di Firmano, copertura sempre più vicina dopo 27 anni

Il sindaco De Sabata: «Importante mettere un cappotto sopra questo problema quanto prima». Appalto dei lavori previsto entro il 2026
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Un passo positivo in avanti, anche se al momento si tratta di uno step più tecnico che operativo». Parte dalle parole del sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, il nuovo capitolo dell’annosa vicenda delle ex discariche Cecutti e Aspica di Firmano. Dopo oltre vent’anni di attese, rinvii e promesse mancate, l’iter amministrativo che dovrebbe portare all’appalto dei lavori di bonifica è entrato nella fase decisiva.

A metà gennaio è prevista una Conferenza dei servizi con Regione Friuli Venezia Giulia, enti competenti chiamati a valutare il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento già approvato dal Consorzio e dal Comune. «Lo aspettiamo con ansia da due decenni – sottolinea il sindaco –. Per noi l’importante è bloccare l’inquinamento della falda sperando che il capping possa risolvere questo problema definitivamente». Se non emergeranno osservazioni sostanziali in Conferenza di servizi, si potrà procedere verso il progetto esecutivo e quindi all’appalto, con l’obiettivo di affidare i lavori entro il 2026.

L’intervento riguarda il “Primo lotto di capping e bonifica dell’alterazione delle acque di falda” nell’area delle ex discariche Cecutti e Aspica, con un costo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, ministeriali e regionali. Soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, delegato da Regione e Comune.

Una soluzione che non spegne le perplessità del Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli, promotore storico delle battaglie ambientali in loco. “Firmano, ribattezzata la “capitale delle discariche del Friuli”, convive dagli anni Ottanta con una concentrazione di impianti di smaltimento realizzati su ex cave – ricorda il referente Marino Visintini, promotore dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del FVG-. Dal 1999 è accertato un inquinamento della falda, documentato da Arpa e mai risolto in modo definitivo”. La preoccupazione del Comitato è che la sola copertura possa non bastare a fermare un inquinamento che dura da decenni, aggravato anche dalla presenza di PFAS ben oltre i limiti di sicurezza. Dopo il capping, infatti, saranno decisive le analisi delle falde: «In caso di risultati negativi – conclude Monika Drescig vice Sindaco e Assesore di riferimento – serviranno altri finanziamenti e interventi più invasivi quali le barriere laterali o in extremis il trattamento  delle acque in falda con costi esorbitanti ». La copertura, insomma, potrebbe essere solo il primo passo di un percorso ancora lungo.

Potrebbe interessarti anche

Scontro auto-scooter, morto sul colpo 54enne

Guado del Malina con chiusura automatica, stop agli “Indiana Jones”

Dopo 27 anni in partenza la bonifica della discarica di Malnišče

Natisone, adesioni oltre le aspettative alla raccolta fondi per i tre pompieri

Ladri di nuovo in chiesa, tabernacolo scassinato

Ladri in parrocchia: rubate le buste delle offerte

