Discontinuità e scelte sbagliate pesano troppo per l’APU. Vince Venezia 87-94

Ancora una volta i minuti conclusivi si rivelano fatali per l’APU Udine, che nel venerdì sera del Pala Carnera cade contro Venezia per 87-94.

Questa volta però sono la discontinuità realizzativa nel corso dell’intero match e le opinabili scelte dei giocatori più rappresentativi a macchiare la prestazione, nella quale le ombre sono pesate più delle luci.

Di fronte alla strabordante possenza muscolare di Venezia, l’APU rinuncia inizialmente alla lotta offensiva sotto canestro, costruendo buoni tiri, le cui parabole spiegano tuttavia il 32% di realizzazione al primo quarto. Nell’area opposta Parks sottolinea come gli ospiti trovino il fondo della retina con disinvoltura, senza calcare troppo il pedale del ritmo, e Udine, aggrappata ai rimbalzi sporchi di Bendzius, si mantiene in scia, anche grazie ai subentranti.

I bianconeri riparto dal 17 a 23 del periodo iniziale, con un carico di falli che pesa sul minutaggio dei centri, ma con molta meno ruggine.

I lagunari si inceppano e la squadra di Vertemati accorcia dall’arco, scatenando le sue bocche da fuoco: un Da Ros in serata griffa il sorpasso, mentre Dawkins manda i locali negli spogliatoi in vantaggio, 40 a 36.

Nella ripresa Wiltjer si accende immediatamente, con il 10° dei suoi 29 punti complessivi, rimettendo la gara sui binari della parità, che attraverso un cadenzato botta e risposta, perdura fino a 2′ 40” dalla conclusione. E’ qui che la squadra di coach Spahija cala i canestri pesanti, elevando una tensione che Udine non è in grado di sopportare. Forzatura di Hickey e palla persa di Alibegovic anticipano la giocata da 4 punti di Parks che chiude il confronto.

Udine raccoglie un’altra delusione casalinga, da riscattare fra meno 48 ore in casa di Cantù, per evitare di rimanere nuovamente ancorata all’ultimo posto della classifica.