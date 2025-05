Disegno di legge per la scritta “W l’Italia” sul Sabotino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un disegno di legge che guarda al passato novecentesco del territorio goriziano. E’ quello che porterà in Parlamento Fratelli d’Italia su iniziativa della senatrice Francesca Tubetti: al centro della proposta divisa in quattro articoli – come si legge nel dispositivo – c’è la volontà di “aggiungere alla salvaguardia già prevista dalla legge per il monte Sabotino quale sito della Grande Guerra anche quella, altrettanto rilevante, di area protagonista della Guerra Fredda”. Come? “Mantenendo – come viene spiegato nel disegno di legge – quali simboli di perpetua memoria l’imponente tricolore illuminato e la monumentale scritta “W l’Italia”. L’intervento riporta al periodo storico della contrapposizione tra mondo occidentale e blocco comunista, di cui il Sabotino è stato un simbolo: tuttora, sul lato sloveno del colle in un terreno privato campeggia la scritta “Tito”.

Alla presentazione del disegno di legge è intervenuto anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna che ha voluto evidenziare come la proposta “non sia contro nessuno, vuole semplicemente raccontare la storia di un territorio: senza infatti le tragedie del Novecento – ha concluso – Gorizia e Nova Gorica non sarebbero mai state oggi Capitale europea della Cultura”.