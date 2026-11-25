Ispezione della Prefettura questa mattina all’ex caserma Cavarzerani di Udine. A riferirlo è il capogruppo comunale di AVS-Possibile, Andrea Di Lenardo, secondo cui il controllo si è svolto dalle 10.30 al tardo pomeriggio per conto del Ministero dell’Interno, dopo l’interrogazione della senatrice Ilaria Cucchi.

“Officine Sociali era stata avvertita dell’ispezione di oggi?” si domanda Di Lenardo. Il consigliere se lo chiede perché riferisce che alle 8 – quindi 2 ore e mezzo prima delle verifiche – sarebbe partita una disinfestazione dagli insetti nelle camere e nell’hub vicino alla mensa e che, come già avvenuto alcune settimane fa, i migranti – sempre secondo quanto riferito dal rappresentante di AVS – sarebbero stati impiegati in pulizie certosine e straordinarie.

Il tutto, inoltre, è avvenuto a 2 giorni della nuova visita che la deputata Serracchiani effettuerà venerdì, quando all’interno del centro di accoglienza farà il suo ingresso anche lo stesso Di Lenardo, dopo un’attesa di un anno. Una visita che il consigliere attendeva da circa un anno e che avverrà in compagnia dell’assessore Giacomello e della consigliera Peratoner. Il nuovo sopralluogo, dopo quello del 9 novembre, servirà a verificare se siano migliorate le condizioni igienico-sanitarie denunciate da Di Lenardo il 26 ottobre. Segnalazioni – con documentazione fotografica – che avevano anche portato il prefetto Domenico Lione a sanzionare il gestore, che questa mattina, sempre secondo quanto riferito da Di Lenardo, si è recato nella struttura di via Cividale.