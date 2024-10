Disinnesco bomba, 5 mila evacuati tra Gorizia e Nova Gorica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno 5 mila i residenti di Gorizia e Nova Gorica che dovranno lasciare domenica le proprie case in un raggio di 600 metri dalla posizione in cui si trova la bomba di fabbricazione inglese da 104 chilogrammi rinvenuta nell’area della stazione ferroviaria della Transalpina. Il disinnesco dell’ordigno sarà effettuato dalle autorità slovene. L’evacuazione, che interesserà circa 2 mila persone a Gorizia e altre 3 mila a Nova Gorica, si svolgerà tra le 7 e le 9 del mattino prima del via alle operazioni di bonifica previste alle 10.

Saranno 17 le vie e le piazze di Gorizia che dovranno essere evacuate. Chiunque avesse bisogno di un supporto tecnico può contattare la Protezione Civile al numero 0481 383480.

Il sindaco Ziberna domenica non si troverà in città perché in accordo col suo omologo sloveno Turel rappresenterà le due Gorizie alla Fiera del Libro di Francoforte, mentre il suo collega primo cittadino di Nova Gorica resterà in città per monitorare le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno bellico.