Seconda bomba rinvenuta in pochi giorni, rinviato disinnesco alla Transalpina

Una seconda bomba, situata a 50 metri da quella scoperta tre giorni fa, è emersa oggi nelle operazioni di scavo nell’area della stazione della Transalpina tra Nova Gorica e Gorizia. La novità porta con sé come conseguenza il fatto che non sarà domenica 10 marzo la data in cui si svolgeranno disinnesco dell’ordigno e conseguente evacuazione della popolazione residente.

“Non saremo in grado di dire quando si svolgerà esattamente l’ evacuazione prima della prossima settimana” fa sapere infatti il Comune di Nova Gorica. Prima di stabilire definitivamente quando procedere con il disinnesco degli ordigni, infatti, i pirotecnici vogliono completare l’ispezione del sito per verificare che non emergano altri reperti bellici. Un incontro tra le autorità italiane intanto per fare il punto della situazione è previsto in Prefettura lunedì alle 12. Ma ogni decisione su quando verrà effettivamente svolta l’operazione di disinnesco con conseguente evacuazione di circa 2 mila cittadini residenti nell’area, verrà presa a questo punto non prima della prossima settimana.