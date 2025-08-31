Disordini all’Immacolata, tornato nella struttura il minore fermato dalla polizia

E’ tornato alla Casa dell’Immacolata il 17enne egiziano fermato dalla polizia dopo gli episodi di violenza al quartiere San Domenico di Udine di venerdì sera. A confermarlo è stato il presidente della struttura che accoglie minori non accompagnati, Vittorino Boem.

“Il ragazzo che ha svuotato un estintore – spiega Boem – è stato portato già venerdì in Questura per essere ascoltato e poi è stato riportato alla Casa. Mi auguro che quanto accaduto possa portare a un trasferimento del giovane, con diverse problematiche, in una struttura più adatta alle sue condizioni, con possibilità di un maggiore contenimento”.

Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato in una vettura della Casa dell’Immacolata che stava accompagnando due minori – un bengalese che da giorni lamentava mal di testa e l’egiziano ferito al piede – dalla guardia medica. Il nordafricano ha chiesto di accendere la radio e, al diniego dell’operatore della struttura, ha tolto le chiavi dal blocchetto di accensione della macchina per fermarla. Prima di rientrare, però, ha allertato i connazionali.

A difesa del giovane bengalese si sono schierati i suoi amici, che hanno fronteggiato gli egiziani. Il 17enne ha preso un estintore, vuotandolo all’interno del centro. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Sono rimasti coinvolti una quindicina i ragazzi, tra i 16 e i 17 anni, tre dei quali avrebbero dato il via ai disordini. Uno è stato subito fermato dalla polizia, due sono riusciti a scappare per poi rientrare a tarda notte nella Casa dell’Immacolata, ma sono stati identificati e segnalati.