Disordini Italia-Israele, i due arrestati chiedono di patteggiare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo gli scontri a Torino dei giorni scorsi, si riaccendono i riflettori sui disordini avvenuti il 14 ottobre scorso in piazza I maggio a Udine in occasione del corteo Propal a margine dell’incontro di calcio tra Italia e Israele. Quella sera, furono arrestati due uomini, un friulano di 45 anni di Buja e un 49enne residente a Feltre, accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

La loro posizione sarà definita il 21 aprile davanti al Gup di Udine. Dopo la richiesta di giudizio immediato da parte della Procura friulana, i difensori dei due indagati hanno fatto istanza di patteggiamento concordato con il pm Laura Collini. In particolare, il legale del friulano, l’avvocato Paolo Viola, ha proposto per il proprio assistito un anno di reclusione. Ora la palla passa al Gup, che dovrà valutare se accettare i termini del patteggiamento.

Per quanto riguarda le tredici persone destinatarie di foglio di via dal capoluogo friulano, tre di loro sono in attesa che il Tar del Friuli Venezia Giulia valuti il loro ricorso contro la misura disposta dal Questore di Udine.