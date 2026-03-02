  • Aiello del Friuli
lunedì 2 Marzo 2026
Cronaca

Disordini Italia-Israele, il Tar annulla un terzo foglio di via

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha annullato il terzo foglio di via dal capoluogo friulano disposto dal Questore di Udine dopo gli scontri in città durante le proteste Propal del 14 ottobre scorso, in concomitanza con la partita di calcio Italia-Israele.
A metà febbraio, il giudice amministrativo aveva accolto il ricorso di un uomo e una donna colpiti dal medesimo provvedimento. Oggi, con con le stesse motivazioni, ha dato ragione a una manifestante, difesa dall'avvocato Giovanni Adami: lei non è socialmente pericolosa, dice il Tar, e il foglio di via, con divieto di ritorno in città per un anno, è stato emesso senza la necessità d'urgenza di prevenire condotte pericolose.
La donna ha fatto ricorso sostenendo di aver partecipato alla manifestazione senza alcun intento violento, di essere stata trascinata contro la sua volontà dalla folla fino al luogo degli scontri e qui di aver subito un indiscriminato attacco da parte delle forze dell'ordine, senza aver avuto la possibilità di spiegare la propria posizione. Infine, ha spiegato di essere stata colpita dal foglio di via senza poter interloquire con la Questura.

