Dispersi nel Natisone, “Non bisogna parlare male di questi ragazzi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A circa 24 ore dall’inizio dell’emergenza, continuano a Premariacco le ricerche dei tre giovani trascinati via dalla piena del fiume torrentizio, anche utilizzando i cani molecolari. Pochi minuti fa è stata ritrovata la borsa con dentro il cellulare che lanciava il segnale alla cella telefonica.

Tra i residenti di Premariacco c’è chi prega, chi non ha dormito e chi ricorda un esperto sommozzatore di Manzano ritrovato dopo 2 anni. “Non bisogna parlare male di questi ragazzi”, spiega rotta dal dolore una donna.

Il primo cittadino di Premariacco Michele De Sabata non perde le speranze e sta seguendo l’allestimento del punto ristoro al campo sportivo per rifocillare i soccorritori e le famiglie. “Un primo grazie – ha sottolineato il sindaco – va al pompiere che ieri, nella gravità della situazione, ha deciso di provarci buttandosi in acqua, rischiando la propria vita”.