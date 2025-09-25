Disperso in Ucraina, il papà di David: “Mio figlio non è un mercenario”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Casa Di Gleria, a Paularo, è sprofondata nell’angoscia. Ieri sera, attorno alle 18, papà Silvano e mamma Ameriga hanno ricevuto la notizia che il figlio David risulta ‘missing in action’, disperso in azione. Da quasi tre mesi non sentivano più il figlio, che ha scelto di andare a dare una mano in Ucraina, inizialmente come istruttore, poi mandato da inizio luglio in prima linea con il battaglione Azov. E l’attesa di sue notizie è diventata ancora più atroce. Il dolore è potente, ma papà Silvano si è fatto forza per dire a tutti : “Mio figlio non è un mercenario”.

In casa Di Glerea si aggiunge la rabbia per alcune accuse gratuite rivolte al figlio che ha scelto di aiutare il più debole. La situazione è diventata, se possibile, ancora più insostenibile.