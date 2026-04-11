Disperso per tutta la notte sul Carso, salvato

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Sono durate tutta la notte le ricerche di un uomo disperso da ieri sera sul Carso, nella zona di Visogliano di Duino Aurisina.
Sono durate tutta la notte le ricerche di un uomo disperso da ieri sera sul Carso, nella zona di Visogliano di Duino Aurisina.
Alle operazioni hanno partecipato i tecnici del soccorso alpino e decine di uomini delle squadre speciali dei Vigili del Fuoco che hanno utilizzato anche un drone attrezzato per la ricerca di persone.
L’uomo è stato ritrovato stamattina in una zona impervia e, con l’uso di una speciale barella, è stato trasportato lungo i sentieri carsici fino all’ambulanza dove è stato preso in carico dal personale sanitario.