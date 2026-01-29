  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 29 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Uomo di 60 anni disperso: in corso vaste ricerche a Polcenigo
Trame di stile: a Udine un viaggio nella cultura del tessuto...
Agricoltura: su soia e mercati servono strategie condivise
Dal vigneto all’intelligenza artificiale: un anno di Doc al servizio dei...
Missione friulana in Argentina, riflettori su lavoro e cooperazione
Schedatura degli insegnanti a scuola, accertamenti del ministro
“Una ICE italiana?”: bufera politica a Udine dopo un post del...
Cisint: dialogo in corso con Fincantieri, obiettivo-intesa
Il monito del Cnsas: “Rischio valanghe marcato”
Metalmeccanica FVG, segnali di ripresa dopo la frenata
Cronaca

Uomo di 60 anni disperso: in corso vaste ricerche a Polcenigo

Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e Corpo forestale impegnati dalle 17 di ieri. Attivati droni, unità cinofile e soccorritori fluviali
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Proseguono senza sosta da ieri pomeriggio le ricerche di un uomo di 60 anni scomparso nel territorio comunale di Polcenigo, in località Santissima. L’allarme è scattato intorno alle 17 quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro e l’assenza di contatti, hanno segnalato la scomparsa ai Carabinieri della stazione locale.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nella tarda mattinata senza fornire indicazioni sulla destinazione. A seguito della segnalazione è stato immediatamente attivato il piano provinciale di ricerca persona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone, che hanno dispiegato l’Unità di Comando Avanzata, una squadra di ricerca e una squadra di soccorritori fluviali alluvionali, considerata la complessa morfologia dell’area caratterizzata da una fitta rete idrica. A supporto sono stati richiesti rinforzi da fuori provincia, con l’impiego di ulteriori soccorritori fluviali, due unità cinofile e il Nucleo Droni per la ricognizione aerea.

Alle operazioni partecipano complessivamente una ventina di vigili del fuoco, volontari dei gruppi locali di Protezione civile, i Carabinieri di Polcenigo e personale del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nell’area compresa tra le Sorgenti della Santissima e il Palù, zone ritenute compatibili con le abitudini della persona dispersa.

