Uomo di 60 anni disperso: in corso vaste ricerche a Polcenigo

Proseguono senza sosta da ieri pomeriggio le ricerche di un uomo di 60 anni scomparso nel territorio comunale di Polcenigo, in località Santissima. L’allarme è scattato intorno alle 17 quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro e l’assenza di contatti, hanno segnalato la scomparsa ai Carabinieri della stazione locale.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nella tarda mattinata senza fornire indicazioni sulla destinazione. A seguito della segnalazione è stato immediatamente attivato il piano provinciale di ricerca persona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone, che hanno dispiegato l’Unità di Comando Avanzata, una squadra di ricerca e una squadra di soccorritori fluviali alluvionali, considerata la complessa morfologia dell’area caratterizzata da una fitta rete idrica. A supporto sono stati richiesti rinforzi da fuori provincia, con l’impiego di ulteriori soccorritori fluviali, due unità cinofile e il Nucleo Droni per la ricognizione aerea.

Alle operazioni partecipano complessivamente una ventina di vigili del fuoco, volontari dei gruppi locali di Protezione civile, i Carabinieri di Polcenigo e personale del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nell’area compresa tra le Sorgenti della Santissima e il Palù, zone ritenute compatibili con le abitudini della persona dispersa.