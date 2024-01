Disposta la riesumazione della salma di Liliana Resinovich

GUARDA IL VIDEO. Il corpo di Liliana Resinovich verrà riesumato per una nuova perizia medico legale. La procura di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo, ha confermato con una nota la notizia precisando come questa sia un richiesta della professoressa Cristina Cattaneo incaricata di eseguire la super perizia per accertare come sia morta Resinovich. Le parti sono state convocate il 26 gennaio dalla Pm Maddalena Chergia, titolare del fascicolo. La donna era scomparsa dalla sua abitazione di San Giovanni il 14 dicembre 2021, il suo corpo era stato trovato poco lontano nel parco dell’ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio. La procura, dopo le indagini della Polizia aveva chiesto l’archiviazione del caso come suicidio, il gip Luigi Dainotti, su pressione dei familiari, ha disposto però ulteriori accertamenti.

«Con la riesumazione della salma di Liliana – le prime parole del fratello Sergio Resinovich – spero si possa arrivare alla verità. È un momento doloroso io finché riuscirò, mi basta una possibilità, non mi fermo. Io voglio sapere cosa è successo a Liliana». Il marito Sebastiano Visentin ha aggiunto che «Per me è importante che il corpo di Liliana possa dare delle risposte, perciò non mi oppongo alla riesumazione. Dopodiché io aspetto il nulla osta per cremare Liliana, questo è quello che interessa di più a me».