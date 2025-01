Disservizi nel trasporto locale nella Bassa, “Centinaia di ragazzi a piedi”

Corse cancellate, fermate soppresse e modifiche delle tratte nella Bassa Friulana orientale, con centinaia di studenti lasciati a piedi anche nell’Isontino. Diversi i disagi emersi sul servizio di trasporto pubblico extraurbano modificato dal primo gennaio 2025. A raccogliere le lamentele di famiglie e ragazzi, spesso arrivati in ritardo a scuola, è stato il consigliere regionale del Pd Francesco Martines che ha annunciato un’interrogazione alla Giunta regionale in merito.

“Tpl Fvg dia una risposta alle centinaia di famiglie che, pur avendo regolarmente pagato l’abbonamento per i propri figli, hanno subito un forte disservizio con un insufficiente informazione”, afferma il dem che ricorda come il progetto di revisione del servizio extraurbano avrebbe dovuto escludere i collegamenti scolastici.