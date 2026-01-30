  • Aiello del Friuli
Cronaca

Dissesto Asp Moro, il procedimento approda al gup

Hubert Londero
Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dissesto finanziario dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo approda al gup. E’ stata fissata per il 17 aprile, davanti al giudice Mariarosa Persico l’udienza preliminare del procedimento che vede 8 amministratori dell’Asp e la responsabile del servizio sociale dei Comuni dell’Ambito di Codroipo accusati di false comunicazioni sociali, rifiuto d’atti d’ufficio e peculato.
Negli anni, l’azienda aveva accumulato debiti fino a 8 milioni di euro. Una situazione che, nonostante il debito dell’Asp fosse sceso a 6 milioni di euro dopo la vendita di un immobile, aveva portato al commissariamento dell’ente da parte della Regione nel 2022. A dare il via all’inchiesta un esposto presentato dall’avvocato Maurizio Miculan su incarico del Commissario Salvatore Guarneri.
Stando all’ipotesi accusatoria e alle indagini della Guardia di Finanza, tra altre irregolarità, gli amministratori iscrissero nei bilanci, come crediti verso clienti, somme di presumibile realizzazione o palesemente inesigibili, pari a quasi 4 milioni nel 2019 e a oltre 4,5 milioni nel 2020. I due revisori non rilevarono le irregolarità nelle proprie relazioni. Inoltre, il direttore generale causò all’Asp un danno di quasi 90mila euro nella gestione di un contenzioso di lavoro. Infine, tra il 2020 e il 2021, tre indagati utilizzarono, per altre finalità, oltre 1,5 milioni del Fondo per l’Autonomia possibile, destinati alle persone fragili e non autosufficienti.

