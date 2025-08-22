Dissesto idrogeologico: oltre 9 milioni di euro per il Friuli-Venezia Giulia

Oltre 9 milioni di euro al Friuli-Venezia Giulia per tre interventi prioritari contro il dissesto idrogeologico. Le risorse, in arrivo dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, serviranno per completare la diaframmatura degli argini a Latisana e per lo sghiaiamento del torrente Cellina in località Lago di Barcis e in località Arcola. In particolare, lo sghiaiamento a Barcis è un intervento atteso da anni, fondamentale per la sicurezza idraulica e la viabilità in un’area spesso soggetta a criticità. “La difesa del suolo è una priorità assoluta: con questi fondi diamo risposte concrete a necessità che il Friuli-Venezia Giulia conosce bene. Prevenire il dissesto significa tutelare vite, economia e comunità” dichiara il viceministro Vannia Gava.