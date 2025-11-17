Distraggono barista, rubata macchinetta cambia-soldi

Furto rapido e pianificato in un bar a Sagrado. Nella tarda mattinata del 24 ottobre, da un esercizio pubblico regolarmente aperto è stata sottratta una macchinetta cambia-soldi contenente circa 800 euro. Ad agire un gruppo composto da due uomini e una donna.

Mentre due di loro distraevano la banconiera, il terzo avrebbe prelevato l’apparecchio, nascosto poi in un trolley portato al seguito, uscendo senza destare sospetti. Le indagini dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo hanno consentito di individuare i tre presunti autori del furto, poi denunciati in stato di libertà.