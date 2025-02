Distretto Friuli Orientale, 140mila euro per modernizzare le piccole imprese di commercio, ristorazione e artigianato

È ufficialmente pubblicato il bando da 140 mila euro con cui il Distretto del Commercio Friuli Orientale andrà a sostenere la digitalizzazione e la sostenibilità delle piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione e dell’artigianato operanti nei 12 Comuni aderenti, che sono Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine (capofila), Pradamano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone e Trivignano Udinese.

Grazie al sostegno di Regione e dei Comuni stessi, l’Assemblea del Distretto, riunita venerdì scorso nel Municipio di Pavia, ha dato il via libera allo strumento che permetterà di incentivare gli investimenti aziendali, in particolare nel miglioramento della presenza digitale e della visibilità, e nella promozione di iniziative orientate alla sostenibilità.

Il contributo copre fino al 50% delle spese sostenute dall’impresa, permettendo di attivare investimenti complessivi per 280.000 euro. Le domande potranno essere presentate tramite PEC al Comune di Pavia di Udine a partire da venerdì 28 febbraio e fino all’11 aprile.



«Contiamo molto sul coinvolgimento delle imprese – commenta il sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto –, con cui, insieme a tutti i Sindaci, sempre più convinti della strategicità del Distretto, ci siamo confrontati più volte per offrire un bando semplice ed efficace e che seguiremo da vicino in ogni fase del progetto, fino alla valutazione finale degli investimenti effettuati».

Per facilitare l’accesso al bando, infatti, sono previste procedure facilitate e un’assistenza gratuita fornita dalle Associazioni di categoria partner del Distretto (Confcommercio Udine, Confartigianato Udine e Confesercenti Udine), con il supporto tecnico di Terziaria Cat Udine srl e CattFvg per le fasi istruttorie di domanda e di rendicontazione. Inoltre, il partner Banca360FVG offrirà finanziamenti a condizioni agevolate per aiutare le imprese a sostenere gli investimenti.

Edi Sommariva, manager del Distretto, sottolinea l’urgenza del progetto. «Oggi, se non sei in rete, non esisti per un consumatore sempre più digitale. Grazie a questo bando, aiuteremo le imprese a farsi trovare online, tramite siti e social, migliorando visibilità e competitività. Inoltre, promuoveremo comportamenti sostenibili, sempre più richiesti dai clienti»

Il bando rappresenta un’occasione unica per le imprese del Distretto: un supporto concreto per evolversi e rispondere alle nuove sfide del mercato, combinando tecnologia e sostenibilità. A confermare l’interesse delle imprese locali, interviene anche Raffaella Bellin, titolare del negozio di abbigliamento da donna Gierre1 a Orsaria di Premariacco: «Questa iniziativa arriva al momento giusto. Per piccole attività come la nostra, digitalizzare significa non solo ampliare la clientela, ma anche migliorare la gestione interna. Abbiamo già in mente alcuni investimenti e il supporto del Distretto rappresenta un grande incentivo per fare questo passo».

Per ulteriori dettagli sul bando e sulle iniziative connesse , sono a disposizione il sito del Comune di Pavia di Udine (www.comune.paviadiudine.ud.it) da cui è possibile visionare il bando e scaricare la modulistica e quello del Distretto del Commercio Friuli Orientale (www.distrettocommercio.friuliorientale.com).