Distrutto da un incendio edificio nell’ex ospedale militare

Solo nelle prime ore di questa mattina i Vigili del Fuoco di Trieste sono riusciti a spegnere il devastante incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri all’ex ospedale militare, che ha interessato un edificio abbandonato a ridosso di Via Fabio Severo. Due squadre della sede centrale, supportate dall’autobotte e l’autoscala con il funzionario di guardia e il Comandante hanno lavorato tutta la notte. Ci vorranno però delle ore, quelle necessarie al raffreddamento degli ambienti, che già di per se erano pericolanti, per poter entrare ed accertarsi che non vi fossero persone all’interno. Sembra infatti che poco prima che le fiamme avvolgessero l’edificio, due persone siano state viste entrare al suo interno.

La Polizia di Stato sta indagando sulle cause dell’incendio, che potrebbe essere scaturito da un falò acceso da qualcuno che voleva riscaldarsi o cucinare all’interno della struttura; o potrebbe avere origine dolosa.