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Cronaca

Disturbano i clienti e si scagliano contro l’Arma: denunciati

Si tratta di due friulani che si trovavano in un pub di Povoletto.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un 41enne ed un 49enne, entrambi friulani, sono stati denunciati dai carabinieri per ubriachezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I due, dopo aver disturbato gli avventori del pub The Bridge House di Povoletto, si sono scagliati contro i militari dell’Arma cercando, inoltre, di sottrarsi al controllo.

Sempre i carabinieri hanno denunciato cinque persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Le patenti di guida sono state ritirate per la conseguente sospensione.

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