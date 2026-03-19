Disturbano i clienti e si scagliano contro l’Arma: denunciati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un 41enne ed un 49enne, entrambi friulani, sono stati denunciati dai carabinieri per ubriachezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I due, dopo aver disturbato gli avventori del pub The Bridge House di Povoletto, si sono scagliati contro i militari dell’Arma cercando, inoltre, di sottrarsi al controllo.

Sempre i carabinieri hanno denunciato cinque persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Le patenti di guida sono state ritirate per la conseguente sospensione.