DL Sicurezza, gli avvocati penalisti friulani incrociano le braccia

Gli avvocati incrociano le braccia. Da oggi e fino a mercoledì la maggior parte dei penalisti friulani si asterrà dalle udienze in Tribunale a Udine. Già nei mesi scorsi i legali avevano scioperato contro il Disegno di legge Sicurezza. Ora manifestano la propria contrarietà al Decreto legge Sicurezza entrato in vigore nelle scorse settimane.

Due gli aspetti che la Camera penale friulana ritiene particolarmente allarmanti.

Una protesta che, a differenza di altre avvenute in passato, vede avvocati e magistrati dalla stessa parte della barricata.