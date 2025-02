GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno finto di dover effettuare dei controlli al contatore dell’acqua ma quello era soltanto un pretesto per raggirare due anziani. Le truffe sono state commesse a Cividale, dove da un’abitazione sono stati rubati soldi e gioielli, e a Fagagna. Qui, in supporto del falso tecnico, è arrivato anche un sedicente vigile del fuoco. E mentre un dei due teneva occupata la vittima, l’altro ne ha approfittato per rubare gioielli per 2mila euro. Indagano i carabinieri