Docente di Udine a capo della più importante rivista internazionale di AI simbolica

Agostino Dovier, professore di Informatica dell’Università di Udine, è il nuovo redattore capo di “Theory and practice of logic programming” (https://www.cambridge.org/core/journals/theory-and-practice-of-logic-programming), una delle riviste scientifiche più importanti al mondo nell’area dell’intelligenza artificiale simbolica e del ragionamento automatico. Dovier è stato eletto all’unanimità dal consiglio della associazione internazionale di programmazione logica. La rivista nasce nel 2001 come prosecuzione del “Journal of logic programming” nata nel 1984.

Dovier è docente del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Insegna fondamenti dell’informatica alla laurea triennale e ragionamento automatico alla laurea magistrale. È anche delegato dell’Ateneo alla didattica e all’intelligenza artificiale.

I suoi interessi di ricerca si concentrano sugli aspetti teorici e applicativi della programmazione logica e del ragionamento automatico e sull’impiego di queste tecniche per spiegare i risultati delle decisioni dell’intelligenza artificiale sub-simbolica (machine learning e deep learning). È stato relatore e supervisore di circa 200 studenti di laurea triennale, magistrale e dottorato di ricerca. È autore o coautore di più di 170 pubblicazioni internazionali e di tre libri, tra cui il testo del corso di Fondamenti dell’informatica (Bollati-Boringhieri).

L’Università di Udine si conferma punto di riferimento nazionale nel campo della programmazione logica e della logica computazionale. Nel 2008 l’Ateneo ha organizzato a Udine il convegno internazionale della associazione e nel 2023 quello italiano. Dovier è stato presidente della associazione italiana dal 2012 al 2018 e Andrea Formisano vice-presidente dal 2019 al 2024. (sg)