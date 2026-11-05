Docente sospesa a Udine, nel vocale l’invito a vedersi di nascosto

Sono diversi gli elementi che emergono dal messaggio WhatsApp inviato ad uno studente minorenne di una scuola superiore di Udine da una docente, che è stata sospesa dal dirigente.

Nel vocale, di una ventina di minuti, l’insegnante dà del tu al ragazzo, confidandogli di essere attratta da lui e chiedendogli se l’interesse sia ricambiato. La donna poi propone all’adolescente di incontrarsi di nascosto, fuori dagli orari scolastici. Gli chiede di tenere per sé la registrazione, temendo ripercussioni sul lavoro e che la vicenda potesse poi finire sui giornali.

A metà del messaggio la professoressa accenna anche a un possibile approccio sessuale. Appena appresa la vicenda, il dirigente scolastico ha avviato il procedimento disciplinare che ha portato alla sospensione della docente per l’intero anno scolastico e ha presentato denuncia. Secondo il Messaggero Veneto, la Procura distrettuale di Trieste ha aperto un fascicolo e lo ha affidato alla pm Ilaria Iozzi.

Il legale della professoressa, Paolo Coppo, ha fatto sapere a Telefriuli di aver chiesto l’accesso agli atti e di essere al lavoro per definire la linea difensiva. I tempi degli accertamenti si preannunciano lunghi.