Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli spari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stava filmano la sporcizia presente sulle scale condominiali di una palazzina Ater, quando inconsapevolmente ha registrato l’audio dell’esecuzione punitiva avvenuta ieri in via della Roggia, a Udine. E’ accaduto quando una condomina ha premuto il tasto ‘Rec’ del suo smartphone per documentare il degrado lì presente. Ascoltando il video realizzato dalla residente è possibile udire almeno 8 nitidi colpi di pistola, disturbati alle 18.30 dai rintocchi delle campane della Chiesa di San Rocco.

Dopo la sparatoria di ieri, parlano i residenti di via della Roggia a Udine: “Quindi non era mai successo un fatto così grave, ora abbiamo paura”.