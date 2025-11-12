  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Scoperte tre monete d’oro nell’area del mercato dell’Aquileia tardoantica
Lavoratori Base Aviano senza stipendio, da domani il finanziamento a tasso...
Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli...
Magnifica aurora boreale immortalata da Piancavallo
Udine rilancia il welfare: patto tra Comune e sindacati per una...
Il Mirs accende l’interesse delle scuole: oltre 600 studenti ai laboratori...
Negli ultimi 2 anni piantumati 1.250 alberi a Udine, altri 500...
Gruppo Hera: il CdA approva i risultati del terzo trimestre 2025
Udine: sigillati ingressi antibivacco negli stabili dismessi di via Manzoni e...
Hydrogen Valley: Rosolen, rafforzare dialogo e completare associazione
Cronaca

Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli spari

Almeno 8 i colpi partiti. L'esecuzione punitiva durante i rintocchi delle campane. I residenti: "Abbiamo paura"
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stava filmano la sporcizia presente sulle scale condominiali di una palazzina Ater, quando inconsapevolmente ha registrato l’audio dell’esecuzione punitiva avvenuta ieri in via della Roggia, a Udine. E’ accaduto quando una condomina ha premuto il tasto ‘Rec’ del suo smartphone per documentare il degrado lì presente. Ascoltando il video realizzato dalla residente è possibile udire almeno 8 nitidi colpi di pistola, disturbati alle 18.30 dai rintocchi delle campane della Chiesa di San Rocco.

Dopo la sparatoria di ieri, parlano i residenti di via della Roggia a Udine: “Quindi non era mai successo un fatto così grave, ora abbiamo paura”.

Ultime notizie

Scoperte tre monete d’oro nell’area del mercato dell’Aquileia tardoantica
Lavoratori Base Aviano senza stipendio, da domani il finanziamento a tasso zero
Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli spari
Magnifica aurora boreale immortalata da Piancavallo
Udine rilancia il welfare: patto tra Comune e sindacati per una città più equa e solidale
