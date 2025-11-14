Documenti falsi durante un controllo in A4: arrestato 24enne moldavo

È stato un controllo di routine in A4 a far scattare l’arresto. Alle 4 del mattino del 30 ottobre, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato “Duino–Aurisina” hanno fermato un’auto moldava con tre persone a bordo nei pressi di San Giovanni di Duino. Durante la verifica dei documenti, uno degli occupanti ha esibito una carta d’identità rumena con anomalie evidenti di stampa, accompagnata da una patente rilasciata dalle stesse autorità.

Gli approfondimenti hanno confermato i sospetti: grazie ai riscontri del Centro di Cooperazione Internazionale e delle autorità rumene, è emerso che l’uomo non risultava intestatario di alcun documento rumeno. Identificato come cittadino moldavo classe 2000, è stato arrestato per uso di atto falso e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, e denunciato per falsità materiale.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito al carcere “Ernesto Mari” di Trieste. I documenti contraffatti sono stati sequestrati.