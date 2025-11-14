  • Aiello del Friuli
venerdì 14 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Documenti falsi durante un controllo in A4: arrestato 24enne moldavo
Il CAI cerca il nuovo gestore del Rifugio De Gasperi: aperta...
Confcommercio Udine festeggia 80 anni: «Con il nuovo Codice si apre...
Canin–Sella Nevea, svolta dalla Slovenia: il progetto transfrontaliero accelera
Ruba una borsa in spiaggia a Grado: identificato e denunciato 44enne
Confcommercio Udine celebra 80 anni di coraggio, radici e innovazione
Accordo tra Federalberghi, Fidimpresa Friulveneto  e UniCredit: 100 milioni per il...
Bandi regionali sulla casa, “patto” tra Banca 360 e Uppi
Infanticidio di Muggia, Fedriga: “Evento che sconvolge”
Infermieri, primi segnali di un cambio di rotta
Cronaca

Documenti falsi durante un controllo in A4: arrestato 24enne moldavo

Scoperte carta d’identità e patente contraffatte
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

È stato un controllo di routine in A4 a far scattare l’arresto. Alle 4 del mattino del 30 ottobre, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato “Duino–Aurisina” hanno fermato un’auto moldava con tre persone a bordo nei pressi di San Giovanni di Duino. Durante la verifica dei documenti, uno degli occupanti ha esibito una carta d’identità rumena con anomalie evidenti di stampa, accompagnata da una patente rilasciata dalle stesse autorità.

Gli approfondimenti hanno confermato i sospetti: grazie ai riscontri del Centro di Cooperazione Internazionale e delle autorità rumene, è emerso che l’uomo non risultava intestatario di alcun documento rumeno. Identificato come cittadino moldavo classe 2000, è stato arrestato per uso di atto falso e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, e denunciato per falsità materiale.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito al carcere “Ernesto Mari” di Trieste. I documenti contraffatti sono stati sequestrati.

