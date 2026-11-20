Il 17 novembre 2025 non è una data che verrà ricordata a lungo solo nelle comunità pesantemente colpite di Brazzano e Versa, ma anche a Dolegna. L’alluvione toccò profondamente anche questa località, che da allora non è raggiungibile provenendo dalla frazione di Cormons: la provinciale non è infatti più stata riaperta per ragioni di sicurezza idrogeologica, anche se una conferenza dei servizi per fare il punto della situazione sul tema si svolgerà il prossimo 30 novembre in Regione alla presenza dei sindaci del territorio. Da qualche giorno però è ancor più difficile raggiungere Dolegna: anche la strada da località Cà delle Vallate è stata chiusa a causa di lavori di messa in sicurezza previsti da tempo. Il risultato è che ora le arterie con cui raggiungere il piccolo Comune del Collio da territorio italiano si sono dimezzate. “Ma anche quella che ci unisce a Prepotto a breve sarà interessata da manutenzione – sottolinea il sindaco Carlo Comis – con lavori previsti sul ponte. Purtroppo in questi giorni i collegamenti con il nostro territorio non sono semplici. E se ci aggiungiamo che in caso di allerta arancione siamo costretti a chiudere, sempre per ragioni di sicurezza, la SP14, capiamo bene il disagio che viviamo”. La buona notizia è che la riapertura della strada verso Cà delle Vallate è vicina: “Già la prossima settimana, tempo permettendo – conferma Comis – sarà sbloccata”.