Domani a Gorizia il vertice trilaterale tra Italia, Slovenia e Croazia  

Una collaborazione più forte tra le forze dell’ordine di Italia, Slovenia e Croazia e poi un numero maggiore di uomini per le zone balneari. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi sarà domani a Gorizia per incontro gli omologhi croati e sloveni per fare il punto dopo la chiusura dei confini già prorogata a tutto il 2024 per la presidenza del G7 italiana e per i rischi legati alla situazione di instabilità in medioriente. Sul fronte migratorio il presidente della Regione Massimiliano Fedriga sottolinea risultati importanti per i controlli ai valichi.

Si parla anche dell’annuncio del ministro di un aumento del personale in particolare nelle zone di villeggiatura e quindi Grado e Lignano. GUARDA IL VIDEO