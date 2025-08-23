Domani a Lignano la presentazione dell’Apu Oww Udine

Questa sera appuntamento a Lignano al bar Frecce Tricolori con la presentazione dell’Apu Oww Udine, pronta a iniziare il proprio cammino nella massima serie nazionale di basket. Dalle 17 in poi grande festa in riva al mare e l’abbraccio ai tifosi. In programma prima un deejay set, poi dalle 18 la proiezione del docufilm “Da Cussignacco all’olimpo della serie A”con la partecipazione di ospiti speciali. Telefriuli seguirà la presentazione in diretta a partire dalle 17,45, con la trasmissione del docufilm prima e poi con la presentazione vera e propria della squadra a partire dalle 19.15 subito dopo il telegiornale.