Domani corteo anti-Cpr, ma il Sap si smarca: “No ad ipotesi chiusura”

“Il Cpr di Gradisca è una struttura indispensabile per rendere possibile il rimpatrio di chi ha utilizzato mezzi illegali, prima per arrivare in Italia e poi per rimanere sempre illecitamente: no alle proposte di chiusura”. E’ questa la premessa del sindacato di polizia SAP Fvg, che si inserisce nel dibattito riguardante il centro per il rimpatrio della città isontina: ma lo stesso Sap Fvg guarda alla messa in sicurezza del sito, che – aggiunge – “necessita di interventi strutturali e pianificati”. E specifica: “Non basta più risistemare in maniera emergenziale e provvisoria i danni causati dalle continue rivolte che si verificano all’interno. Serve un livello di sicurezza che garantisca agli operatori delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella struttura, lo svolgimento delle proprie funzioni limitando al massimo rischi per la propria incolumità”. Del tutto differente invece la posizione di associazioni e partiti della galassia di centrosinistra, che dopo aver organizzato nei giorni scorsi un convegno in cui hanno evidenziato le criticità alla base del loro no al Cpr, domani alle 14 scenderanno in strada con un corteo da piazza Unità allo stesso centro di rimpatrio per chiederne la chiusura.