Domani l’ultima gara di regular season per Apu Udine e Ueb Cividale

Gran finale di stagione domani per l'Apu OWW Udine che, al Carnera, ospita la Reale Mutua Torino nell'ultimo impegno stagionale. Per i ragazzi di Vertemati è l'occasione per congedarsi dai propri tifosi e festeggiare con loro, al termine della gara, la promozione in A1ottenuta due settimane fa. E' tutto pronto per l'Apu Champions Party, ma, prima del match, l'assistant coach Gerosa promette di onorare l'impegno.

Ultima di regular season in trasferta per la Ueb Cividale che sarà di scena a Orzinuovi, dove cercherà di migliorare la classifica in vista dei play off conquistati per la terza stagione di fila. Coach Giovanni Battista Gerometta ha spiegato che i gialloblu sono “consapevoli di giocare contro una squadra che nonostante la stagione travagliata ha saputo raccogliere vittorie importanti e ha giocatori tra i più incisivi di questo campionato. Sicuramente vorranno chiudere la loro stagione nella miglior maniera possibile davanti al loro pubblico, ma noi siamo pronti a giocare una partita importante per noi che potrebbe voler dire molto in ottica piazzamento della griglia playoff”.