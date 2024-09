Domato l’incendio sul Carso monfalconese nella serata di ieri

E’ stato dichiarato spento dai Vigili del Fuoco alle 22.32 di ieri sera il vasto incendio che ha interessato per l’intero pomeriggio di ieri un’ampia area di Carso alle porte di Monfalcone. L’operazione è andata a buon fine anche grazie ai lanci d’acqua eseguiti dai due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, giunti da Genova e Roma, hanno operato per oltre un’ora. Impegnati per lo spegnimento delle fiamme che hanno devastato una larga fetta di vegetazione nell’area tra Monfalcone e il Lisert sono stati anche gli uomini del Corpo Forestale, i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine. Da ieri sono presenti sul posto alcune squadre a presidio della zona incendiata pronte ad intervenire in caso se ne presentasse la necessità. L’incendio ha minacciato alcune infrastrutture ma non è stato necessario evacuare alcuna abitazione e per fortuna non si sono registrati feriti. Come rende noto Autostrade Alto Adriatico, la A4 non è mai stata chiusa per l’emergenza e il traffico ha sempre continuato a scorrere regolare in entrambe le direzioni. Un intenso odore di bruciato, in seguito ai roghi sul Carso monfalconese, è stato percepito anche a forte distanza ieri nella provincia isontina. GUARDA IL VIDEO