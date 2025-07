Domenica di traffico sostenuto in FVG

GUARDA IL VIDEO Traffico sostenuto oggi sulla rete autostradale della nostra regione dopo il sabato da bollino nero che ieri ha fatto registrare punte di circa 6 mila transiti all’ora complessivi in entrambe le direttrici nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, il più trafficato in base ai 44 rilevatori di traffico posizionati sull’intera rete gestita da Autostrade Alto Adriatico. Oggi come ieri, grazie alla terza corsia della A4 che rispetto all’estate scorsa può vantare 9 chilometri in più fino a Portogruaro, il traffico è stato più fluido: a parte alcune code a tratti, non si sono registrate particolari criticità. Le previsioni per oggi parlano di circa 170mila veicoli in transito, con giornata da bollino giallo alla mattina e al pomeriggio sulla A4 in direzione Trieste, con possibili code e rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert soprattutto nel pomeriggio.