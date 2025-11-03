  • Aiello del Friuli
lunedì 3 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sicurezza: Pordenone al top in regione, segue Udine. Trieste peggio di...
La Ueb lotta ma cade a Brindisi
Falso made in Italy, sequestri della Guardia di Finanza di Gorizia
Domenica di violenza a Trieste tra scontri e cariche
L’Ordine degli Psicologi Fvg in prima fila contro la violenza di...
Katia Mignogna, presidente di Arte e Libro Udine, nominata Cavaliere Al...
La cronoscalata Faedis-Canebolava a Riccardo Sterni e Giulia Trombetta
Confcommercio Udine: “Basta dumping contrattuale, servono regole vere”
Intesa Sanpaolo: Cristina Cipiccia guida la Direzione Regionale Veneto Est e...
Innovazione digitale inclusiva: il convegno organizzato da Insiel per un dialogo...
Cronaca
Il questore giuliano: stiamo lavorando, a breve novità

Domenica di violenza a Trieste tra scontri e cariche

Ultras del Brescia e della Triestina si sono scontrati prima del match al Rocco
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una giornata di ordinaria follia. Nella provincia di Trieste due diversi episodi all'esterno di due diversi stadi hanno reso la domenica una giornata di violenza e non di sport.

Procedendo con ordine un gruppo di ultrà del Brescia, da sempre acerrimi rivali del rosso alabardati, ha eluso i controlli di polizia arrivando a pochi metri dall'ingresso della Curva Furlan. Qua, come si può vedere sui social nelle immagini che ormai hanno fatto il giro del mondo, ci sono stati tafferugli durati qualche minuto.

Episodi simili a Muggia, allo stadio Zaccaria dove sono entrate a contatto le tifoserie del Muggia e del Pordenone. Su entrambi gli episodi stanno indagando le digos di Trieste, Brescia e Pordenone e novità sono attese nelle prossime 24 ore quando scadrà anche la possibilità dell'arresto differito per episodi simili.

