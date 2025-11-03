Domenica di violenza a Trieste tra scontri e cariche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una giornata di ordinaria follia. Nella provincia di Trieste due diversi episodi all’esterno di due diversi stadi hanno reso la domenica una giornata di violenza e non di sport.

Procedendo con ordine un gruppo di ultrà del Brescia, da sempre acerrimi rivali del rosso alabardati, ha eluso i controlli di polizia arrivando a pochi metri dall’ingresso della Curva Furlan. Qua, come si può vedere sui social nelle immagini che ormai hanno fatto il giro del mondo, ci sono stati tafferugli durati qualche minuto.

Episodi simili a Muggia, allo stadio Zaccaria dove sono entrate a contatto le tifoserie del Muggia e del Pordenone. Su entrambi gli episodi stanno indagando le digos di Trieste, Brescia e Pordenone e novità sono attese nelle prossime 24 ore quando scadrà anche la possibilità dell’arresto differito per episodi simili.