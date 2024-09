Si è spento Domenico Pellino, difensore dei diritti dei disabili

Domenico Pellino, 58 anni, noto attivista per i diritti dei disabili, si è spento ieri all’ospedale di Udine dopo una lunga battaglia contro una malattia che non gli ha mai impedito di dedicarsi alla causa. Storico attivista dell’associazione Diritti del Malato, Pellino ha lasciato un’impronta indelebile a Udine e nella sua Basaldella di Campoformido, dove per anni si è battuto per migliorare l’accessibilità urbana.

Grazie alle sue iniziative e proteste, anche attraverso stampa e tv, Pellino ha contribuito all’installazione di pedane per disabili sugli autobus cittadini e alla realizzazione di ascensori nella stazione ferroviaria di Udine. La presidente dell’associazione, Anna Agrizzi, lo ha ricordato come un combattente instancabile e un amico, sottolineando il suo ruolo centrale nelle battaglie civiche per l’inclusione e l’accessibilità: “Per tutti noi era il Capitano, e il suo senso civico ha cambiato in meglio la vita di molte persone”.