GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Una comunità riunita anche nella preghiera per i tre ragazzi ma anche per i soccorritori e tutti i volontari”. A dirlo il parroco del paese Don Nicola che nell’immagine dell’abbraccio dei ragazzi dice: “Io vedo un messaggio più forte della morte e della sofferenza, in quell’abbraccio vedo un noi che racchiude un amore più forte di ciò che è successo”.