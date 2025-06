Donatori organi: record trapianti in FVG, ma salgono le opposizioni

Il Friuli Venezia Giulia è ai vertici europei per i trapianti di organi ed è secondo solo alla Spagna. E’ il dato comunicato da Domenico Montanaro, presidente dell’Ado FVG, associazione che rappresenta 38mila iscritti e che oggi si è riunita a Udine in Assemblea in vista della celebrazione nel 2026 dei 50 anni di attività. Nel 2024, infatti, sono stati effettuati nella nostra regione 132 trapianti di organi solidi, contro i 116 dell’anno precedente. Si tratta di 110 trapianti per milione di abitanti, secondo dato in Europa dopo la Spagna, che ha raggiunto quota 120.

“Purtroppo – aggiunge Montanaro – c’è anche un dato negativo: in FVG la percentuale di chi si oppone alla donazione è cresciuta dal 28 al 31%. Alta pure la percentuale degli astenuti: 39,7%. Percentuali che pongono la nostra regione al sesto posto in Italia. Le opposizioni – prosegue – riguardano soprattutto gli over 65, nonostante che gli organi di donatori anziani possano essere utilizzati con successo, in particolare fegato e rene”.

Per questo l’Ado ha avviato il progetto “Il dono non ha età”, che prevede incontri informativi presso Università della terza età, Università delle LiberEtà, nelle Auser e in altre realtà associative e sta studiando ulteriori iniziative per sensibilizzare la popolazione anziana al dono.