Cronaca
E' avvenuto a Cormons attorno alle 12 di oggi

Donna aggredita dai propri cani: è intubata

La 49enne ha subito gravi ferite agli arti superiori e inferiori
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Una 49enne residente a Cormons è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Udine dopo essere stata aggredita dai propri due cani. Il fatto è avvenuto oggi attorno alle 12 circa: i soccorsi sono stati allertati da una residente che segnalava dei lamenti provenienti da un appartamento vicino al suo. I Vigili del Fuoco, intervenuti all’interno dell’abitazione, hanno trovato la 49enne seriamente ferita dopo essere stata presa di mira – secondo una prima ricostruzione – dai suoi due pit-bull, successivamente bloccati e custoditi in gabbia. L’aiuto del personale medico del 118 ha permesso di stabilizzare e intubare la donna, che ha riportato gravi ferite sia agli arti superiori che inferiori.

