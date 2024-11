Si sporge dal balcone dell’hotel e precipita: grave una turista

Una turista tedesca di 40 anni è stata ricoverata in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere caduta accidentalmente dal balcone del primo piano di un aparthotel di Grado, in via Riva Scipio Slataper.

L’incidente si è verificato alle 23.30 di ieri. La centrale operativa Sores ha inviato sul posto l’automedica e l’equipaggio dell’elisoccorso notturno. I sanitari hanno stabilizzato la donna, l’hanno intubata e trasportata, in volo, all’ospedale triestino di Cattinara. Ha riportato alcune lesioni, tra cui un importante trauma cranico.

I carabinieri della compagnia di Monfalcone stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Pare che la donna sia precipitata dopo essersi sporta troppo dal balcone della camera da letto.