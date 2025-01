Donna cade in mare, salvata una trentenne al Molo Audace

E’ caduta dal molo Audace di Trieste mentre ammirava lo specchio d’acqua e il panorama che si apre su Piazza Unità. Ad aiutare una trentenne precipitata in mare durante una passeggiata è stato un passante, successivamente raggiunto dal personale della Capitaneria di Porto e del 118.

Dopo le prime cure per evitare un principio di ipotermia, la donna è stata riscaldata e trasportata all’Ospedale di Cattinara per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute.