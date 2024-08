Donna cade dalla seggiovia: elitrasportata

Trauma cranico per una turista caduta dalla seggiovia del Varmost, a Forni di Sopra. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, non lontano dalla stazione di arrivo dell’impianto di risalita. Dopo la caduta, la donna è stata subito soccorsa da un tecnico del Soccorso Alpino che lavora non lontano dalla zona delle piste invernali e da Malga Varmost. Lo stesso soccorritore ha poi coordinato l’arrivo e il recupero della ferita, trasportata d’urgenza all’ospedale con l’elisoccorso regionale.

Una seconda persona è stata elitrasportata in ospedale poco dopo. Si tratta di un bagnante che ha subito un malore in riva al torrente Arzino, sulla spiaggetta del Curnila, nel comune di Vito d’Asio. Anche in questo caso le squadre di terra sono state attivate ma è stato l’elisoccorso regionale a risolvere la missione.

