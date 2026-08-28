Donna e cane morti, ricerche anche lungo gli argini del Fella

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una donna e il suo cane sono stati trovati senza vita all’interno di una Volkswagen Caddy parcheggiata in un’area di sosta a Pietratagliata, frazione del Comune di Pontebba. Un ritrovamento ancora avvolto nel mistero, sul quale stanno cercando di fare luce i carabinieri della Compagnia di Tarvisio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

L’allarme è scattato attorno alle 11 di oggi. Alcuni passanti hanno notato il corpo della donna nell’abitacolo del furgoncino, fermo a poca distanza dal ponte che collega la località alla statale 13 Pontebbana, e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale sanitario inviato dalla Sores Fvg ha potuto soltanto constatare il decesso della donna e dell’animale.

Dalla targa austriaca, si intuisce che il furgoncino è siglato HE, lettere che indicano il distretto di Hermagor, situato nello Stato federato della Carinzia.

Ulteriori dettagli siamo riusciti a recuperarli dal logo esposto nel van, “Die Hufmitzi, hufbearbeitung mit”, ovvero una ditta specializzata per il trattamento degli zoccoli dei cavalli e il loro benessere. Elementi che potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire la provenienza del veicolo e gli ultimi spostamenti compiuti prima dell’arrivo a Pietratagliata.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il medico legale, il pubblico ministero di turno della Procura di Udine e gli specialisti dei reparti investigativi scientifici dell’Arma. Gli accertamenti dovranno chiarire l’identità della vittima, l’ora e le cause della morte. L’abitacolo sarà esaminato alla ricerca di tracce utili a stabilire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o se vi siano responsabilità di terzi. Oltre agli specialisti della scientifica, sul posto è intervenuto anche altro personale delle forze dell’ordine, impegnato a battere a tappeto gli argini del Fella e le aree circostanti. Le ricerche sono state avviate per individuare eventuali elementi utili alle indagini e verificare la possibile presenza di tracce o oggetti collegati al ritrovamento.