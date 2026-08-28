Donna e cane trovati morti in un van, mistero a Pietratagliata / IL VIDEO

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una donna e il suo cane sono stati trovati senza vita all’interno di un furgoncino parcheggiato a Pietratagliata, frazione del Comune di Pontebba. Un ritrovamento ancora avvolto nel mistero, sul quale stanno cercando di fare luce i carabinieri della Compagnia di Tarvisio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 11. A richiamare l’attenzione di alcuni passanti è stata una Volkswagen Caddy con targa austriaca, ferma a bordo strada in un’area di sosta della piccola località dell’Alta Val Canale. Il mezzo si trovava a poca distanza dal ponte che collega Pietratagliata alla statale 13 Pontebbana.

Insospettiti dalla presenza del veicolo e dopo avere notato il corpo della donna all’interno dell’abitacolo, i passanti hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto il personale sanitario, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: agli operatori non è rimasto altro che constatare il decesso della donna. All’interno del Caddy è stato trovato morto anche il suo cane.

Nella frazione sono quindi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tarvisio, ai quali sono affidate le indagini, e i vigili del fuoco del distaccamento locale. Questi ultimi hanno collaborato alle operazioni e alla messa in sicurezza dell’area, consentendo agli investigatori di lavorare all’interno e attorno al veicolo.

La zona è stata delimitata per preservare ogni possibile elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto. A Pietratagliata sono stati chiamati anche il medico legale, il pubblico ministero di turno della Procura di Udine e gli specialisti dei reparti investigativi scientifici dell’Arma. Il loro compito sarà quello di esaminare minuziosamente l’abitacolo della Volkswagen e raccogliere eventuali tracce capaci di chiarire che cosa sia successo prima del ritrovamento.

Gli accertamenti dovranno innanzitutto stabilire l’identità della donna, ricostruire i suoi ultimi spostamenti e determinare da quanto tempo il furgoncino si trovasse nell’area di sosta. Fondamentali saranno inoltre le verifiche medico-legali per individuare la causa e l’ora del decesso, anche alla luce della morte dell’animale che era con lei.

Per il momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Non è ancora possibile stabilire se si sia trattato di un tragico incidente, di un gesto volontario o se vi siano responsabilità di terzi. Saranno i rilievi scientifici, l’esame dei corpi e le indagini dei carabinieri a fornire le prime risposte sul giallo di Pietratagliata.