Donna e figli scomparsi, riprese le ricerche in Friuli

Elicotteri e droni sono in volo da stamattina a Tarcento e nelle zone a ridosso del confine con la Slovenia alla ricerca della mamma di 49 anni e dei figli di 14 e 16 anni di cui non si hanno notizie dal 20 aprile scorso.Il campo base è stato allestito proprio a Tarcento dove è stata ritrovata l’auto della famiglia, che viveva in provincia di Piacenza e che era partita in macchina per una breve vacanza in Friuli.Nelle ricerche, che riguardano anche le campagne e i boschi della zona, sono impegnate oltre 100 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, soccorso alpino, corpo forestale regionale e protezione civile, oltre ad alcuni cani molecolari. Della donna e dei figli finora non sono state trovate tracce.I Carabinieri stanno anche analizzando e vagliando alcune segnalazioni di avvistamento non solo in Friuli, ma anche nell’area del Carso triestino e Goriziano.