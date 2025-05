Donna ferita al collo, escluso coinvolgimento di terze persone

E’ fuori pericolo la 59enne soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa di Tavagnacco, dopo essere stata ritrovata riversa a terra con un taglio alla gola e a uno alla mano. La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed ora si trova tutt’ora ricoverata in ospedale a Udine. Dopo le prime indagini, i carabinieri hanno escluso che nel ferimento siano coinvolte terze persone.

A lanciare l’allarme, poco dopo le 13, è stato il figlio di 13 anni, unico con la vittima all’interno dell’abitazione al momento dei fatti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato la 59enne in gravissime condizioni al Santa Maria della Misericordia. A indagare sull’episodio sono stati i carabinieri, coordinati dal magistrato di turno. I militari dell’Arma hanno sentito in caserma sia il figlio, il quale avrebbe riferito che la madre disabile sarebbe caduta ferendosi accidentalmente con un coltello, sia l’ex marito della donna e padre del giovane. Esclusa la responsabilità di terzi, gli inquirenti stanno approfondendo i contorni della vicenda per stabilire se si tratti o meno di un incidente.